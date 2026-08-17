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Vuelve la clásica pregunta: ¿De qué equipo es Josep Pedrerol?

Vuelve la clásica pregunta: ¿De qué equipo es Josep Pedrerol?

Vuelve la clásica pregunta: ¿De qué equipo es Josep Pedrerol? / @elchiringuitotv

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Vuelve la clásica pregunta: ¿De qué equipo es Josep Pedrerol?

@elchiringuitotv

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A pocas horas de que Josep Pedrerol inicie una nueva etapa junto a su equipo en Mediaset, el periodista deportivo ha pasado por el programa 'Vamos a Ver' para hablar sobre todo lo que se viene en su nuevo programa que tendrá mucha similitud con 'El Chiringuito de Jugones'. Durante la entrevista, no se ha tardado a realizar la clásica pregunta que asalta a mucha gente. ¿De qué equipo es Josep Pedrerol? El presentador entrevistado responde a ello después de años. Más información

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