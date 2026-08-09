Un experto en nutrición recomiendo corregir a Pedri su habito alimentario / Saulnutri

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Un experto en nutrición recomiendo corregir a Pedri su habito alimentario

El creador de contenido Saulnutri ha compartido en sus redes sociales su recomendación para Pedri a la hora de alimentarse. Anteriormente, Pedri confesó: "Hago dos comidas al día , el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. Me siento mucho mejor desde entonces". Saulnutri parte de estas declaraciones para recomendarle modificar el hábito alimentario del futbolista blaugrana. Más información