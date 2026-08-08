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¿Qué productos de 'skincare' podría poner en la maleta Lamine Yamal durante sus vacaciones?

¿Qué productos de 'skincare' podría poner en la maleta Lamine Yamal durante sus vacaciones?

¿Qué productos de 'skincare' podría poner en la maleta Lamine Yamal durante sus vacaciones? / @mcarmenpadillaseq

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¿Qué productos de 'skincare' podría poner en la maleta Lamine Yamal durante sus vacaciones?

@mcarmenpadillaseq

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La influencer Mari Carmen Padilla ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que recomienda los productos de belleza que recomendaría llevar en la maleta a Lamine Yamal. "Le recomendaría un tratamiento localizado para imperfecciones, un limpiador y un gel hidratante" destacó la creadora de contenido. Lamine está acabando de disfrutar de sus vacaciones después de haber ganado el Mundia, y los diferentes viajes que ha hecho han sido muy vistos en las redes sociales. Más información

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