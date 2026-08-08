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El aviso de Alfonso Calzado, CEO de IATI": Por 100 euros puedes evitar un problema de 300.000"
¿Vale la pena contratar un seguro de viaje? Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, responde con un caso real: una repatriación en avión medicalizado desde Estados Unidos hasta España que puede alcanzar los 300.000 euros. En esta entrevista explica por qué un seguro no solo cubre los costes, sino que ofrece asistencia y gestión las 24 horas ante cualquier imprevisto durante un viaje.