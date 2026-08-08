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Alfonso Calzado: "Pasamos de 3 empleados en 2012 a más de 80 en la actualidad"

Alfonso Calzado: "Pasamos de 3 empleados en 2012 a más de 80 en la actualidad"

Alfonso Calzado: "Pasamos de 3 empleados en 2012 a más de 80 en la actualidad" / Joan Fonollà

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Alfonso Calzado: "Pasamos de 3 empleados en 2012 a más de 80 en la actualidad"

Joan Fonollà

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Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, repasa la espectacular evolución de la compañía. De una empresa familiar con solo tres empleados en 2012 a un equipo de más de 80 personas gracias a una profunda transformación digital. En esta entrevista explica cómo IATI ha sabido adaptarse a los cambios del mercado y consolidarse como una referencia en el sector de los seguros de viaje.