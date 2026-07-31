Josep Pedrerol ya prepara su nuevo territorio futbolero con Mediaset / @mediasetcom

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Josep Pedrerol ya prepara su nuevo territorio futbolero con Mediaset

Josep Pedrerol ha compartido ya sus primeras imágenes en territorio Mediaset donde realizará su nuevo programa futbolístico en la misma clave que 'El chiringuito de jugones'. El presentador se ha mostrado de lo más cómodo con su nueva 'familia' televisiva y ha dejado claro que tiene muchas ganas de volver al ruedo con sus colaboradores y colaboradoras. Más información