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La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada

La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada

La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada / EFE

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La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada

EFE

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Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla. Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona. Más información