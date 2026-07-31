La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada / EFE

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La frontera de Ceuta y Melilla vive momentos de tensión por un intento masivo de entrada

Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla. Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona. Más información