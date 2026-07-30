Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día" / David Cruz

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Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día"

La periodista, traductora y profesora de yoga Cristina Giner recomienda comenzar el día desperezando el cuerpo antes de mirar el móvil o levantarse rápidamente de la cama. En una entrevista con La Vanguardia, defiende que pequeños gestos cotidianos pueden mejorar la manera en la que afrontamos la jornada.

Giner propone imitar a los gatos y los perros, que se estiran de forma natural al despertarse. Dedicar unos minutos a mover brazos, piernas y espalda permite activar progresivamente el cuerpo después de varias horas de descanso y ayuda a tomar conciencia de la postura y la respiración.

La especialista recuerda que el yoga no se limita a las posturas sobre una esterilla, sino que también puede integrarse en la vida diaria. Levantarse de la silla, mover el cuello y los hombros, hacer pausas para respirar y atender las señales de estrés o tensión son hábitos sencillos para combatir el sedentarismo y mejorar el bienestar.