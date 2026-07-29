Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII / Sport.es

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII

Galicia es uno de los destinos más atractivos de España gracias a sus paisajes, su costa y su reconocida gastronomía. Entre sus localidades destaca Tui, una ciudad de unos 17.000 habitantes situada a orillas del río Miño y frente a Portugal, considerada uno de los lugares donde mejor se come del país.

Su casco histórico medieval conserva monumentos de gran valor, como la Catedral de Santa María de Tui, construida entre los siglos XII y XIII y concebida también como fortaleza defensiva. La ciudad cuenta además con otros puntos de interés, como la Capilla de San Telmo, el convento gótico de Santo Domingo y los restos de la antigua muralla.

La cocina de Tui se basa en recetas tradicionales y productos frescos de proximidad. El marisco, con navajas, percebes y almejas, y el pulpo á feira son algunos de sus grandes protagonistas, aunque también destacan las carnes y los embutidos del interior, servidos principalmente en restaurantes familiares. Más información