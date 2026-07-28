Adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial / Luis Alloza

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El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

La Dirección General de Tráfico quiere reforzar la seguridad de los ciclistas, uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras. En 2024 fallecieron 46 ciclistas en accidentes de tráfico en España y, según los datos citados, la mayoría de los siniestros mortales con bicicletas están relacionados con vehículos motorizados.

La normativa recuerda que las bicicletas deben circular por el arcén derecho siempre que sea transitable y mantenerse lo más cerca posible del margen de la vía, respetando una separación de seguridad con bordillos y vehículos estacionados. Los ciclistas pueden circular en paralelo de dos en dos, excepto en zonas de poca visibilidad o cuando se produzcan aglomeraciones, situaciones en las que deberán colocarse en fila.

Además, una regulación publicada en el BOE permite desde el 10 de octubre de 2025 construir carriles bici segregados junto a carreteras estatales, incluso reduciendo o eliminando parcialmente los arcenes cuando sea seguro. El objetivo es desarrollar una red ciclista continua, conectada y adaptada al aumento del uso de la bicicleta, reduciendo al mismo tiempo la siniestralidad.