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Los 5 titulares de hoy, sábado 25 de julio

Los 5 titulares de hoy, sábado 25 de julio

SPORT

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Los 5 titulares de hoy, sábado 25 de julio

SPORT

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El Real Madrid acelera por su gran objetivo de mercado con una oferta de 120 millones de euros, mientras que La Masia deja grandes sensaciones en el estreno de pretemporada del Barça. Además, el conjunto azulgrana prepara un fichaje sorpresa para su sección de baloncesto, el Olympique de Lyon hará oficial la incorporación de una jugadora culé y Mastantuono continúa brillando bajo las órdenes de José Mourinho. Las cinco noticias más destacadas de este sábado 25 de julio.

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