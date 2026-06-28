SPORT

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rafa Nadal cambia la raqueta por la hotelería con la apertura de ZEL Fuerteventura

SPORT

Rafa Nadal inauguró en Fuerteventura el cuarto hotel de ZEL, la marca que creó junto a Meliá Hotels International. Durante el acto, recordó que el proyecto nació de una idea "escrita en una servilleta" y celebró su crecimiento con un establecimiento solo para adultos, ubicado en la playa de Sotavento e inspirado en el deporte, el bienestar y el estilo de vida mediterráneo. La cadena ya prepara nuevas aperturas en Madrid, Cozumel y Creta.