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Rafa Nadal cambia la raqueta por la hotelería con la apertura de ZEL Fuerteventura

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Rafa Nadal inauguró en Fuerteventura el cuarto hotel de ZEL, la marca que creó junto a Meliá Hotels International. Durante el acto, recordó que el proyecto nació de una idea "escrita en una servilleta" y celebró su crecimiento con un establecimiento solo para adultos, ubicado en la playa de Sotavento e inspirado en el deporte, el bienestar y el estilo de vida mediterráneo. La cadena ya prepara nuevas aperturas en Madrid, Cozumel y Creta.

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