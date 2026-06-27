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Rafa Nadal inaugura su primer hotel en Canarias y lleva el espíritu del Mediterráneo a Fuerteventura

Rafa Nadal inauguró oficialmente el hotel ZEL Fuerteventura, su primer establecimiento en Canarias, fruto de la alianza con Meliá Hotels International. Durante su intervención, agradeció la acogida recibida y destacó la voluntad de trasladar la cultura y el estilo de vida mediterráneo a la isla. El nuevo hotel de cuatro estrellas cuenta con 142 habitaciones y una oferta centrada en el bienestar activo y la gastronomía. Nadal mostró una actitud cercana y agradeció el trabajo del equipo y el apoyo de las autoridades y asistentes al acto.