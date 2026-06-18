El Desmarque

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Piqué: "Deseaba que al Madrid le fuese mejor porque quería que siguiese Álvaro; estaba dando mucho contenido".

Gerard Piqué volvió a lanzar una pulla a Álvaro Arbeloa durante un acto promocional, asegurando que deseaba que el Real Madrid mejorara solo para que el exmadridista siguiera generando "contenido". El excentral azulgrana recordó con humor episodios virales protagonizados por Arbeloa, opinó sobre el regreso de José Mourinho y también dejó claro que no desea éxitos deportivos al club blanco tras el fichaje de Marc Cucurella. Más información