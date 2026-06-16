La Influencia de Nacho Pla

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María Brunn habla del romance entre Mbappé y Ester Expósito

María Brunn, expareja de Kylian Mbappé y exconcursante de 'La isla de las tentaciones', se ha pronunciado sobre la relación que mantiene el delantero del Real Madrid con Ester Expósito. La influencer aseguró que es normal que ambos estén en el foco mediático por ser personajes públicos y afirmó que se alegra de que sean felices juntos. Además, tuvo buenas palabras hacia Mbappé, a quien definió como una persona "encantadora" y "muy buena". Más información