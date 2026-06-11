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Cañizares revive el accidente que lo dejó sin Mundial y revela el rumor más insólito que escuchó

Más de dos décadas después, Santiago Cañizares recordó el famoso accidente con un bote de colonia que le provocó una lesión y lo dejó fuera del Mundial de 2002. El exguardameta también desveló la teoría más surrealista que llegó a escuchar durante la concentración, una historia que alimentó rumores y especulaciones lejos de la realidad. Más información