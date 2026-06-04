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Aitana revela su desayuno diario: "Huevos, pan con tomate, pavo, matcha y zumo de naranja"

Aitana Ocaña ha compartido junto al creador de contenido Daniel Alonso 'Plex' cómo es su rutina antes de cada concierto de la gira Cuarto Azul. La artista revela que comienza el día con un desayuno basado en huevos, tostada con tomate y aceite, pavo, matcha y zumo de naranja, además de seguir pautas nutricionales adaptadas a sus necesidades de salud. El vídeo también muestra sus entrenamientos, ensayos, cuidados vocales y los preparativos que realiza antes de subirse al escenario. Más información