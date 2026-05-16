Xavi Espinosa y Joan Represa

Jordi Roca, chef: “Hice un postre sobre el gol de Messi para rendirle homenaje”

Jordi Roca, chef pastelero de El Celler de Can Roca, presenta su nuevo libro ‘Cosas de casa’ y repasa su trayectoria más personal: la cocina, los postres, su pasión por los rallies, el Barça y Leo Messi. En esta entrevista, Jordi Roca explica cómo revolucionó el mundo del postre, recuerda la vez que creó un dulce inspirado en Messi y revela la conversación que tuvo con el hermano del astro argentino. Además, habla sobre Esperit Roca, el futuro de la gastronomía y cómo vive el automovilismo desde dentro como piloto de rally.