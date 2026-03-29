Pablo Alborán: “El fútbol del Barça me cautiva por su limpieza” / SPORT.es

Pablo Alborán: “El fútbol del Barça me cautiva por su limpieza”

Pablo Alborán se encuentra actualmente de gira mundial presentando su último disco ‘KM0’ que presentará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 8 de mayo con todas las entradas vendidas. El cantante malagueño admite que siempre que saca disco nuevo y programa un 'tour' se lo toma tan en serio como si se estuviese preparando para una prueba deportiva de máxima exigencia. Meticuloso con cada detalle, Alborán se confesó a SPORT antes de afrontar una noche muy emotiva Más información