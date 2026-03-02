La sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, a pleno rendimiento por la escalada en Oriente Próximo / Atlas News

La sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra a pleno rendimiento para cualquier necesidad de los españoles a los que la escalada bélica en Oriente Próximo les haya podido afectar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mantiene en contacto permanente con la sala y supervisa personalmente las incidencias. Albares ha pedido a los españoles afectados que contacten con las embajadas españolas “si están en situación de necesidad y consultar las recomendaciones de viaje” que se actualizan de manera constante.