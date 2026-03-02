Irán responde atacando las bases estadounidenses en la zona / Atlas News

Irán responde atacando las bases estadounidenses en la zona

Un misil ha impactado en el centro de operaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos. Es una de las bases navales más estratégicas en Bareín. En la calle la población corre asustada. Irán ha golpeado las bases norteamericanas en Bareín, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar. En ellas al menos 40.000 soldados norteamericanps están desplegados. Un alto cargo del iraní asegura que han atacado al menos 14 bases y matado a centenares de soldados estadounidenses. En este barrio residencial de Doha los vecinos huyen del impacto de un misil. En Dubai son varias las bombas que han caido por la ciudad y en el aeropuerto miles de personas esperan en el aeropuerto para abandonar el país. Hay ocho paises de la zona con el espacio aéreo cerrado. Al menos uno de los proyectiles lanzados por Irán ha alcanzado el aeropuerto de Kuwait donde prodría haber víctimas. Esta respuesta militar bautizada "Operación Verdadera Promesa 4" ha hecho sonar las alarmas en Israel. Tel Avic confía en que Irán ha lanzado más de 30 misiles sobre su territorio. Más información