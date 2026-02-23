Secciones

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EE.UU.

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EE.UU.

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EE.UU. / EFE

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EE.UU.

EFE

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga. Más información

