Sergi 'Mortero': "El wrestling es más difícil que la MMA o el boxeo"

Sergi, más conocido por Sr. Mortero (así es como se llama su personaje en el wrestling), es el director de la academia de Resist Pro Wresling, en Barcelona. Actual campeón Absoluto de Rage Wrestling, el luchador nos atiende en su academia en la zona de Sant Martí mientras sus compañeros entrenan movimientos y caídas espectaculares que más tarde aplicarán en sus 'shows'.

¿Cómo prefiere que le llame? ¿Sergi o Mortero?

Si usamos el nombre de luchador, mejor. Es el nombre que tengo en redes y me da más exposición. Por el nombre real me conocen mis padres y los de mi trabajo. De la otra manera hay más gente que me pueda conocer.

¿Hay dos identidades en el mundo de la lucha libre?

Eso depende de cada persona. En mi caso, sí. Mi persona real no se parece en nada a mi personaje en los shows. Hay mucho estigma y según el trabajo que haces, igual no es muy buena idea decirlo abiertamente, aunque en mi caso no tendría problema. En países como Estados Unidos o Reino es mucho más abierto. Aquí te dicen 'friki'.

¿Por qué cree que es este estigma?

Por el 'frikismo' y porque ahora que todo el mundo ahora que sabe que es falso. Hace años cuando no se sabía que era falso, igual era más interesante. Ahora, con internet todo se sabe. Y hay gente que nos dice 'y por qué te gusta pegarte de mentira'. Y hay gente que piensa que es un mundo muy friki. Hay gente del público que le da la razón, la verdad. Hay mucho público relacionado en tema anime, también con este estigma. De hecho, cuando vamos a eventos como el Salón del Manga tenemos mucho éxito porque a esa gente le gusta esto. Pero a unas oficinas de una empresa sería igual solo habría tres personas interesadas.

¿Y siempre hay disfraces?

No. Hay gente que utiliza su nombre real y no se disfraza. O hay algunos que exageran mucho su personalidad para animar a la gente. Depende de la personalidad de cada uno, si es muy marcada.

¿La empresa decide el personaje o es creado?

Es un mix. Si hay una persona que tiene una muy buena idea y al equipo de 'booking' le parece bien, se prueba. Hay gente tímida que no sabe qué hacer y es la propia empresa la que da la idea. Ha pasado aquí y en la WWE. Pueden pasar las dos cosas.

Me habla de luchador. ¿Su trabajo es también un mix entre luchador y actor?

Sí, hay una parte muy importante de actuación, porque tenemos que transmitir emociones. En mi caso, soy de los malos. A mí me abuchearían y tengo que conseguir que animen a mi rival.

¿A usted le gusta ser el malo?

Pues mira, ahora la dinámica está cambiando. A veces hay malos que a gente les gusta. Ahora soy de los malos pero la gente me anima, estoy en un punto intermedio. Y en función de mi rival soy más bueno o más malo. Esto es complicado y sí que me gusta. Cuando eres de los malos y la gente te aplaude significa que tienes 'hooligans', y es una sensación que 'mola'.

¿Cómo se entra en este mundillo?

Yo personalmente entré porque siempre me había gustado mucho la WWE y descubrí que aquí se podría hacer. Entré a entrenar porque conocía a una persona, y desde el primer momento me enganché. Ahora llevo ya 4 años.

Ustedes dependen de Resist. Para llegar a la WWE, ¿qué hay que hacer?

Yo soy de Resist pero puedo luchar en otras promociones. Nosotros somos una 'indy', una promoción independiente. La WWE es diferente porque es la más grande de todas y tienen contrato. Aquí no tenemos contrato. Yo he ido a luchar fuera: a Madrid, Valencia, Irlanda, Italia... Llegar a la WWE sería llegando a promociones más importantes donde tienen más gente viendo los shows y puedes llegar a más público. Y dar el paso. Por ejemplo, Zozaya está a Ref Pro, una promoción independiente pero más grande. Y le llegó la oportunidad de hacer el tryout para ir a la WWE, y esta es la vía. Que convenzas a la gente de allí y te contraten.

¿Se puede vivir de esto?

En España no, imposible. En Resist no cobramos, y hay muy poca gente de España que cobre. En promociones más importantes de Reino Unido, Irlanda o Japón sí puede haber alguien que viva de esto, pero está viajando cada semana y luchando varios días a la semana. En el otro lado están los de la WWE. Cobran mucho pero también están muchos días fuera, y también tienen un montón de shows, no todos televisados. La gente no ve todas las horas en los aeropuertos.

¿Cuál es la diferencia principal entre su promoción y la WWE?

Aparte del nivel, los recursos. Ellos tiene la capacidad de alquilar salas inmensas, equipos de producción para hacer cualquier plano, construir una grada de acero en un par de horas, y esto te da mucha más libertad para apostar por un show mucho más potente y gente importante. Si nosotros traemos a un luchador famoso igual no tenemos más presupuesto. Ahora, poco a poco vamos trayendo más gente de fuera, algo que hace cinco años hubiera sido impensable. Esto es un avance y nos hace ir para arriba. También por el tema de la competitividad, cada vez somos más, y eso sube el nivel. A más nivel, mejores shows, los shows traen a gente y eso hace que se conozca más. Es la forma de crecer y estamos en un buen punto, está creciendo mucho.

¿Cómo lo promocionan?

Hacemos vídeos, creamos 'hype'... Utilizamos mucho las redes sociales y avanzamos las rivalidades. Es la forma de hacerlo ya que no tenemos un show semanal.

Están creciendo. ¿Cuál diría que es el nivel de popularidad del wrestling en España?

A día de hoy, bajo. Pero bastante más alto que justo antes de la pandemia. Antes no pasábamos de las 200 personas en los shows importantes, y ahora nos vienen cerca 400. El año pasado, en uno de los shows tuvimos casi 600. Ahora también hemos empezado a cobrar entrada, que antes no lo hacíamos, y la gente aun así viene. Es una buena forma de darnos apoyo y pagar para ver lo que hacemos significa que hacemos las cosas bien.

¿Cada cuándo hay shows?

Nosotros en Resist hacemos un par de shows al mes, uno de Riot y uno de Rage, pero podemos luchar en otras promociones, y podemos acabar luchando cada semana.

La WWE ha llegado ahora a Netflix. ¿Ha influido esto al crecimiento?

El hecho de tenerlo tan cercano con Netflix en casa está volviendo a esos tiempos en el que lo daban en la tele en abierto. Y eso hace que lo veas. Nosotros hicimos una buena estrategia aprovechando que venía el Smackdown a Barcelona. Teníamos un show dos días después y fuimos a repartir flyers, y así captamos a mucha gente, ese show fue muy bien. Así que desde que ellos vinieron a Barcelona y están en Netflix notamos que cada vez hay más gente que le interesa y que repite.

¿Qué cree que le atrae más a la gente para que le enganche el wrestling?

Es una pregunta complicada. Depende de cada uno. Hay muchos tipos y estilos de wrestling. Hay gente que le gusta la lucha libre mexicana que hacen trucos voladores con las cuerdas y todo el mundo aplaude y es espectacular. O el estilo japonés y británico, más duro, que parece más real. A mí este es el que más me gusta, cuando la gente se queda con la duda de si es verdad o mentira. Y la lucha libre americana, que se basa en emociones, en explicar historias. Decirle a la gente lo que tienen que sentir. Cuando consigues transmitir emociones es cuando consigues enganchar a la gente.

¿Es entonces un arte de guion?

Una combinación, es como una película en directo. Aquí improvisamos. Cuando sucede algo que no tenía que haber pasado, los que lo sabemos somos solo los del ring. Cuando tengo que hacer una promo, no me memorizo todo el guion, solo con los key points y luego improviso. Es una combinación entre el deporte y la actuación.

¿Cuál es la principal diferencia con otras disciplinas?

La gestión del tiempo. En nuestro deporte no te puedes pasar demasiado del tiempo marcado porque si no se hace eterno para el espectador. Es una de las cosas que más queremos controlar. Para mí, el wresling es una disciplina más difícil que cualquier otro deporte de combate, tipo MMA o boxeo. En ellos, te importa solo tu rival, hacerle un KO, sumisión, etc., y en cambio, en el wresling tienes que estar atento a hacerle daño sin realmente hacerle daño, que la gente entre en la historia y lo crea, debes estar atento a lo que está diciendo el árbitro, y reaccionar a si alguien del público dice algo, ya que es una parte de la interpretación. Tienes que estar atento a muchos factores que en otras disciplinas no están. Y a la vez, estar preparado para recibir golpes, que esos son reales. Sin desmerecer ninguna disciplina, creo es más difícil por el nivel de atención que tienes que tener en respecto a las otras.