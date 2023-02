La Roma de Vicky Losada, revelación de la fase de grupos, el rival del Barça en la Champions

El conjunto italiano es líder de la Serie A, plantó cara al Wolfsburgo en una gran liguilla y se ha reforzado con la exazulgrana en el mercado de invierno Es su primera participación en la competición europea y la primera vez que se enfrentan ambos equipos

Sorteo inmejorable, el que se celebró este viernes en Nyon, para el FC Barcelona en su camino hacia Eindhoven. El conjunto azulgrana se medirá a la Roma en los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League y, en caso de clasificarse, al ganador del partido entre Lyon y Chelsea. En ambas eliminatorias, la vuelta será en casa, en principio, en el Spotify Camp Nou.

Equipo revelación

Se trata de la primera vez que se enfrentan Barça y Roma. De hecho, es la primera participación del conjunto italiano en la Champions. Y aunque aparentemente se trata del rival más asequible de los tres posibles que podían tocarle a las azulgranas -evitan, así, Lyon y PSG en cuartos- no vale bajar los brazos. Ha sido sin duda el equipo revelación de la fase de grupos y de la Serie A, de la que, por ahora, es líder.

En la liga italiana, el conjunto romano ha sumado hasta el momento 42 de 48 puntos posibles, con 39 tantos a favor y 10 en contra. Y tiene ocho de ventaja respecto a la Juventus, vigente campeona y segunda clasificada. Y en la competición europea, a pesar de que el camino para estar en la fase de grupos no fue fácil -tuvo que remontar para vencer al Slavia de Praga y al St. Pölten- la Roma plantó cara al Wolfsburgo en la liguilla y logró empatarle en casa para sumar 13 puntos.

El regreso de Vicky Losada y Andressa Alves

Será una eliminatoria con valor añadido especialmente para dos jugadoras: Vicky Losada y Andressa Alves. Si no hay ningún contratiempo, las dos ex azulgranas podrán debutar en el Camp Nou. La catalana, incorporación de lujo para la Roma en el mercado de invierno, no pudo jugar en el partido a puerta cerrada ante el Espanyol en enero de 2021, aislada por Covid. Y ese verano fichó por el City.

La brasileña, por su parte, fichó por el equipo italiano tras finalizar una etapa de tres temporadas en Barcelona, disputando la primera final de la Champions azulgrana en Budapest. La ida se jugará el 21 o 22 de marzo y la vuelta, el 29 o 30 del mismo mes.

Lyon o Chelsea, en una posible semifinal

Si pasa, el Barça se enfrentaría en una posible semifinal ante el ganador de la eliminatoria entre Olympique de Lyon y Chelsea. Un partidazo sea quien sea.

Si se trata de las francesas, las de Jonatan Giráldez podrían sacarse la espinilla de Budapest y Turín y tendrían una nueva oportunidad para ganarlas por primera vez y en un Spotify Camp Nou que podría volver a romper récords de asistencia. Las 'blues', por su parte, se han visto reforzadas desde la final de Göteborg y buscarán la 'vendetta'.