La primera vez de Vicky Losada en el templo culé

La 'eterna capitana' del Barça podrá, por fin, quitarse la espina de jugar en el Camp Nou "Será un día inolvidable para mí, llevo un mes haciendo trabajo emocional"

El destino “me ha querido llevar al Camp Nou”, decía Vicky Losada cuando, recién aterrizada a Roma en busca de una nueva aventura en este mercado de invierno supo que el Barça sería su rival en los cuartos de final de la Champions.

Cuando decidió, después de ganar el triplete y ser la primera mujer en la historia del club en levantar el trofeo más deseado de Europa, la 'eterna capitana' confesó sentirse en paz y satisfecha con lo logrado en el club de su vida. Solo le había quedado una espinita. Jugar en el gran templo culé.

Cuando el Camp Nou abrió las puertas al femenino por primera vez después de cincuenta años, el mundo entero estaba paralizado por el Covid. Era un 5 de enero y el Barça jugaba el derbi liguero contra el Espanyol. Pero fue a puerta cerrada.

En ese partido marcaron prácticamente todas las veteranas. Lo hizo Alexia pero también Torrejón y Melanie Serrano. Un cuento casi perfecto. Vicky Losada tuvo que animar a sus compañeras desde casa porque había dado positivo en coronavirus y tenía que cumplir el periodo de cuarentena. Y los siguientes partidos, tanto los dos del récord del año pasado como los dos de esta temporada, los vio ya desde Manchester.

UN SUEÑO DE NIÑA

Hoy, ese caprichoso destino le brindará una nueva oportunidad para quitarse, por fin, esa espinita. Y Vicky se siente enormemente feliz por ello: "Mentiría si digo que lo que voy a vivir mañana no me emociona. Desde pequeña he venido a ver aquí al Barça muchas veces".

Y añadió: "Llevo un mes haciendo trabajo emocional para que no me afecte en mi rendimiento deportivo. Muchas ex compañeras son amigas y agradezco todo el cariño que estoy recibiendo de la afición culé. Será un día inolvidable para mí". No cabe ninguna duda.