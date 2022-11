Irene Paredes: "La unión del equipo marca la diferencia en el alto nivel"

La central azulgrana habló en el Media Day previo al duelo de Champions ante el Bayern en el Spotify Camp Nou "A mi me importa la selección, las compañeras... Solo puedo decir que no está siendo fácil"

Irene Paredes fue una de las cuatro jugadoras del FC Barcelona que habló para los medios en el Media Day previo al duelo de Champions ante el Bayern de este jueves (18.45h) en el Spotify Camp Nou. La central vasca destacó la importancia de la unión en el vestuario y de la fuerza de la afición para afrontar los grandes partidos.

JUGAR EN EL CAMP NOU

"Tenemos muchas ganas, siempre es especial jugar en el Camp Nou. Además tenemos muy buenos recuerdos, aunque no tenemos que crearnos esas expectativas porque lo del año pasado es muy difícil de superar. Queremos ganar el partido con nuestra gente. Es la oportunidad para que más aficionados puedan venir a apoyarnos. Es algo que no se puede hacer de otra manera, esa fuerza de la afición es inigualable. Les animamos a que vengan".

"Normalizamos el jugar cada fin de semana delante de 4.000 y 6.000 personas en el Johan, normalmente lleno, y hay que darle la importancia que tiene. Venir al Camp Nou y que vengan 40.000 o 50.000 personas sería un estadio lleno en cualquier otro estadio. Que se consiga esto cada vez, que la gente nos siga tanto, es maravilloso. Ojalá se normalice. Que nadie se piense que por no llenar el Camp Nou se va hacia atrás".

UN VESTUARIO UNIDO

"El ser equipo unido es básico. Hay jugadoras muy buenas en muchos equipos y en el alto nivel lo que marca la diferencia es que en situaciones límite te vayas a matar por tu compañera. En este equipo está claro que es así, lo demostramos cada día y así es como aspiramos a grandes cosas".

PARTIDAZO CONTRA EL BAYERN

"A nosotras nos gusta jugar grandes partidos, es un partidazo. El Bayern también es un claro aspirante a ganar la Champions. Tenemos que demostrar que somos capaces de ganarles, entrenamos día a día para ganar bien a cualquiera. No es fácil meter ocho goles, cuesta mucho y lo que hacemos es exigirnos al máximo para ser mejores. Ahora toca jugar partidos más importantes, con jugadoras que están a un gran nivel".

LAS JÓVENES DEL EQUIPO

"Si puedo aportar algo, lo hago. Pero estas jóvenes vienen de ganar mundiales, jugar en grandes estadios... Es algo que en su momento yo no pude hacer. Tengo más experiencia, ellas más jóvenes están teniendo unas experiencias muy potentes. Para muchas de ellas esto es jugar en casa, un sueño, y saben desenvolverse tranquilamente".

LA SITUACIÓN DE LA SELECCIÓN

"Que la gente entienda las razones o no, no lo sé. A mi me importa la selección, las compañeras... Solo puedo decir que no está siendo fácil y solo dando pasos hacia adelante se podrá resolver la situación".

"Es una situación complicada, es algo que debe resolverse internamente, me consta que se están moviendo cosas. Nosotras seguimos centradas en hacerlo bien con el Barça".