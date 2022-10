Guía completa de la Champions femenina 22-23 con todo lo que debes saber

Fechas de partidos y sorteos, dónde se pueden ver, cuándo y dónde se juega la final... Guía práctica con todos los datos clave de la UEFA Women's Champions League

Empieza una nueva edición de la Champions femenina. ¿Cuáles son los encuentros más destacados? ¿Dónde y cuándo se celebran? ¿Dónde se pueden ver los partidos? ¿Cuándo es la final? ¿Qué equipos son los favoritos para hacerse con el trofeo que les acredita como el mejor equipo de Europa?

La fase de grupos de la UEFA Women's Champions League ya está sorteada. Los cuatro mejores equipos de Europa se encuentran en diferentes grupos.

En el grupo A se encuentran el Chelsea, campeón de la FA WSL 1, la liga inglesa; el París Saint-Germain, subcampeón de la Division 1 Féminine, la liga francesa; el Real Madrid, y el Vllaznia albanés.

En el grupo B cayeron el Wolfsburg, campeón de Bundesliga femenina, la liga alemana; el Slavia Praha, la Roma y St. Pölten austríaco.

El grupo C está compuesto por el Olympique de Lyon, vigente campeón de la competición y de la liga francesa; el Arsenal, la Juventus y Zürich.

El Barça se posiciona en el grupo D con el Bayern de Munich, el Rösengard y Benfica.

