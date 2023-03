Giráldez: "Veo al equipo muy preparado"

El técnico azulgrana habló para los medios en la rueda de prensa previa al Barça - Roma de la Champions "El punto de concentración tiene que ser el mismo durante todo el partido"

El FC Barcelona se juega el pase a las semifinales de la Champions este miércoles (18.45h) en el Spotify Camp Nou. Ante la Roma, no vale solo hacer bueno el 0-1 de la ida. Hay que ir a ganar. Y así lo explicó el técnico, Jonatan Giráldez, en la rueda de prensa previa.

EL PARTIDO

"Es el más importante de toda la temporada por el momento en el que estamos. No entiendo que tengamos que atacar bien y defender mal, tenemos que hacer ambas cosas bien. Generar más ocasiones a nivel ofensivo y no desconectar atrás".

"El 0-1 hace que todo sea más importante. Cada detalle puede costar caro. El punto de concentración tiene que ser el mismo durante todo el partido. Mañana, con el apoyo de la afición, seguro que será más fácil. Veo al equipo súper preparado".

"Hay que tener la tranquilidad que quizás en Roma no tuvimos y perdimos el control del partido. Los primeros 80 minutos fueron muy buenos, solo nos faltó afinar más en los últimos metros. Pero sí que es verdad que sufrimos al final".

ASIGNATURAS PENDIENTES

"Tener el dominio no es fácil. El rival también juega. Las sensaciones que estamos teniendo a nivel de control del partido están siendo muy buenas, aunque haya partidos en los que tengas más o menos acierto".

"La mejor manera de trabajar la gestión mental de tener poca ventaja es poder competir en muchos partidos a este nivel. Y luego analizar vídeos de los partidos y poner en práctica en el entrenamiento jugadas de ese contexto".

"Estás en el Barça y no es solo ganar, es dar espectáculo y dar muchos goles. Y aquí entra el factor resultadista. Quiero impartir justicia en esto, porque viendo los últimos partidos creo que por ocasiones fuimos infinitamente mejores que el rival, aunque acabamos sufriendo, y ante el Madrid generamos el triple. Se valora el número de goles que has metido, pero no el resto del juego. Mi labor como entrenador es rebajar la euforia en las goleadas y seguir buscando aspectos para mejorar. Y lo mismo cuando ganas 0-1".