Giráldez: "No hemos hecho lo que teníamos que hacer"

El técnico azulgrana señaló el bajo nivel en los primeros minutos y la falta de contundencia en el área como claves de la derrota en Múnich Paredes reconoció que "los primeros minutos nos han condenado, han sido verdaderamente malos"

Jonatan Giráldez fue muy autocrítico con su discurso después de que el Barça firmase la primera derrota de la temporada en Múnich. El técnico azulgrana reconoció que "no empezamos bien, en los primeros diez minutos no hemos estado a nuestro nivel".

Sabía que el Bayern iba a jugar su partido y quería la revancha del Camp Nou, también que saldría a presionar porque es lo que le funcionó en Barcelona, aunque no lograron rematar. Pero el planteamiento no salió bien: "No hemos hecho lo que teníamos que hacer pensando en cómo iban a salir ellas", apuntó el vigués, "cuando te encuentras dos goles en contra en tan poco tiempo se vuelve todo más complicado, y no hemos estado acertadas arriba". Eso sí, "me quedo con la segunda parte y la reacción del equipo, hemos creado ocasiones y ellas han marcado en la única que han tenido".

Paredes: "Nos han condenado los primeros minutos"

En la misma línea habló Irene Paredes: “Los primeros minutos nos han condenado, han sido verdaderamente malos".

"Han llegado con mucha claridad y los goles les han dado un buen impulso. Nos nos han hundido pero sí nos han afectado. De esto también aprenderemos, quedan más partidos”.