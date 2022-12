El Barça se redime en Lisboa y ya está en cuartos

Las azulgranas hicieron los deberes y golearon al Benfica con tantos de Paredes, Pina, Aitana, Crnogorcevic, Mariona y Seiça, en propia Las portuguesas no dejaron de remar y recortaron distancias hasta en tres ocasiones

Misión cumplida. El Barça está en cuartos de final de la Champions. En un partido con luces y sombras, las azulgranas cumplieron con creces y golearon, con tantos de Paredes, Pina, Aitana, Crnogorcevic, Mariona y Seiça, en propia, a un valiente Benfica que no dejó de remar para buscar una gesta que resultó, al final, imposible.

FICHA TÉCNICA UWCL BEN 2 ________________ 6 FCB ALINEACIONES Benfica Rute Costa; Alves, Seiça, Carole Costa, Amado; Pauleta, Kika Nazareth, Ucheibe; Ana Vitória, J. Silva, Lacasse Barça Paños; Bronze, Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana, Walsh, Patri Guijarro; Crnogorcevic, Geyse, Pina Goles 0-1, Paredes (7'); 0-2, Pina (45'); 0-3, Aitana (48'); 0-3, Crnogorcevic (58'); 1-4, J. Silva (62'); 1-5, Seiça (p.p., 80'); 2-5, Lacasse (82'); 2-6, Mariona (90') Árbitra Jelena Cvetkovicć (SRB). Tarjeta Amarilla: Amado (61') y Ana Vitoria (68'), del Benfica Incidencias Benfica Campus. Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League

ENCHUFADAS

Se presentó Giráldez a la cita con un once de gala, sin tener en cuenta el resultado en el Johan Cruyff, para asegurar el tiro. Un solo cambio respecto a Múnich: Pina jugaba de inicio por Mariona. El mensaje del técnico era claro: los primeros minutos eran clave y había que entrar a por todas desde el segundo cero. Sin desconexiones.

Dicho y hecho. El Barça salió enchufado y con una presión infernal a la portería de Rute Costa. Avisó Geyse tras un excelente centro de Pina pero sacó el balón la defensa portuguesa. Acto seguido llegó el primer tanto azulgrana, tan importante para la confianza del equipo. Jugada ensayada de córner, ejecutada por Mapi León y Aitana, y remate de cabeza de la central vasca con la potencia justa para mandar el balón al fondo de la red.

Se gustaba el Barça y dominaba a placer el partido, encerrando al Benfica en su campo. Geyse, que huele la sangre como pocas, era una auténtica pesadilla para la defensa rival, que decidió hacerle un doble marcaje. La brasileña protagonizó las llegadas más peligrosas y Aitana y Pina, acompañadas de centros perfectos de Mapi, estuvieron a punto de hacer el segundo.

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

Redujo varias marchas el Barça y empezó a mostrar síntomas de desconexión durante unos minutos. Pedía Mapi actitud a sus compañeras y el Benfica aprovechó para presionar arriba para provocar imprecisiones en las entregas de las azulgranas. Y cuando más lo necesitaban, al filo del descanso, Pina asistió a su cita con el gol, tras centro de Bronze, para ampliar la ventaja.

En la reanudación volvió a mostrar el Barça su mejor versión y un remate de Geyse se marchó rozando la madera. En la jugada siguiente no perdonó Aitana, que no dejó de buscar el gol en el primer tiempo, e hizo el tercero. Lo celebró con rabia, consciente de lo que estaba costando encontrar portería, la máxima goleadora del equipo en Europa. Diez minutos después, golazo de Crnogorcevic, que está en racha, para prácticamente sentenciar el partido.

Sin embargo, no bajó los brazos el Benfica y volvió la desconexión del Barça. Remaban contra todo las portuguesas pero lograron meter el miedo en el cuerpo a las azulgranas. Una pérdida en el centro del campo dio paso a una contra que terminó en un golazo de Jéssica Silva. No pudo hacer nada Paños, que no esperaba acabar siendo la protagonista del partido en los minutos finales.

PAÑOS PARÓ DOS PENALTIS

La alicantina paró un penalti a Raysla, provocado por una inocente Rolfö, y lo volvió a hacer en el último minuto de añadido, por unas manos también de la sueca. Entre penalti y penalti hubieron tres goles más. Seiça se hizo uno en propia cuando Costa había logrado desviar un chut de Salma y Mariona anotó otro golazo para reivindicarse. Justo antes, Lacasse marcó el segundo para las portuguesas, que una vez más ganaron la espalda a las laterales que jugaban demasiado arriba.

El final en Lisboa fue una locura. Pero el Barça hizo los deberes y logró el billete a cuartos. El partido ante el Rosengard en el Camp Nou, teniendo también en cuenta lo que haga el Bayern ante el Benfica, dictaminará si lo hace como primera o segunda de grupo.