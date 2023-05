Alexia Putellas: "Este año llegamos mejor físicamente"

La capitana y crack del Barça, optimista de cara a la final del sábado en Eindhoven Alexia explicó que la derrota en la final de Turín ante el Olympique de Lyon (1-3) se ha convertido en algo positivo para la plantilla

La capitana del Barcelona, Alexia Putellas, aseguró que el equipo llega mucho mejor preparado que la anterior temporada a la final de la Liga de Campeones, que disputará ante el Wolfsburgo el próximo 3 de junio en el Philips Stadion de Eindhoven (Países Bajos).

"Creo que este año físicamente llegamos mejor. El trabajo que ha hecho el departamento de preparación física ha sido muy personalizado y se ha cuadrado perfecto para que lleguemos bien al final", destacó Putellas en una entrevista a DAZN.

La dos veces Balón de Oro, que ya se encuentra totalmente recuperada de su grave lesión de rodilla y que se reencontró con el gol la semana pasada, explicó que la derrota en la final de Turín del año pasado ante el Olympique de Lyon (1-3) se ha convertido en algo positivo para la plantilla.

"No es bueno que lo olvidemos. Por ser una derrota no tenemos que borrarlo del mapa. A todos nos gusta ganar y para eso estamos aquí, pero cuando no sucede eso, lo que pasa con la derrota también te va a ayudar mucho, a veces incluso mucho más. La final de Turín en ese sentido nos ha hecho un equipo más maduro y que conoce mejor las fases del partido", aseguró.