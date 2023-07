¿Se puede ver en abierto por TV el Alcaraz - Medvedev?

La semifinal se hubiera podido ver en abierto por televisión en Roland Garros La ley audiovisual cataloga qué eventos deportivos son considerados de "interés general" y Wimbledon no está dentro de esa norma

Carlos Alcaraz jugará hoy su primera semifinal en Wimbledon con el objetivo de lograr una plaza en la final y convertirse en el tercer español que llega a una final del individual masculino en Wimbledon, como hicieran Rafa Nadal y Manolo Santana.

Se trata de una cita histórica para el murciano de 20 años que podría disputar la final ante Novak Djokovic o el italiano Jannik Sinner, que disputarán la primera semifinal.

Ambos encuentros de semifinales, así como las finales femenina (sábado) y masculina (domingo), a las 15:00 horas, se podrán ver en televisión a través del canal #Vamos, de Movistar Plus+, que ha hecho una amplia cobertura del evento desde la jornada inicial. #Vamos por M+ (dial 8) emitirá en directo y en exclusiva los últimos cuatro encuentros de individuales de Wimbledon.

Pero no habrá televisión en abierto como sucedió en Roland Garros, en la semifinal de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic y en las finales masculina y femenina. Entonces, Eurosport mantuvo la retransmisión pero abrió esos partidos, también las finales pese a que no hubo españoles, a todos los telespectadores mediante el canal DMAX.

Es algo que ha hecho en los últimos años, con origen en la ley audiovisual que cataloga qué eventos deportivos son considerados de "interés general". Entre ellos, cualquier semifinal o final individual de Roland Garros con participación de un o una tenista española. Además, respecto al tenis, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, por la intervención de las selecciones.

El resto de Grand Slams no se hallan dentro de esa norma. Y, por ahora, la estrategia de Movistar Plus+ es su canal #Vamos, accesible a todos los abonados o mediante suscripción con Movistar Plus+ LITE.