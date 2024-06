Último test de Djokovic contra... ¡Jannik Sinner!

Novak Djokovic ha afrontado este jueves su última prueba antes de decidir si estará o no en Wimbledon, y su 'sparring' ha sido, nada más y nada menos, que Jannik Sinner. Los dos mejores jugadores del mundo, según el ranking ATP, han disputado un set de entrenamiento, en el que ha salido vencedor el italiano.

Las sensaciones han sido buenas, a pesar de perder la manga por 3-6, y las probabilidades de que 'Nole' juegue en el Grand Slam de hierba son cada vez más altas. El serbio empezó a ejercitarse en las instalaciones de Wimbledon el pasado domingo y, desde entonces, su mejora ha sido exponencial.

El número dos del mundo entrenó, los primeros días en la hierba británica, con jugadores dentro del top-100 del mundo, como Federico Coria o Frances Tiafoe. El serbio ganó el set de entrenamiento en ambos partidos, invitando al optimismo después de haberse operado de la rodilla apenas tres semanas antes.

“No he venido aquí para pasar unas rondas. Voy a jugar si estoy seguro. Me lo voy a tomar día a día, basándome en cómo estoy, en cómo me siento y si puedo jugar al máximo. Solo voy a jugar si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título”, expresó Djokovic de forma rotunda acerca de su participación.

Una escapada a Alemania

Antes de enfrentarse a Sinner, 'Nole' viajó ayer a Alemania para apoyar a la Selección de Serbia en su respectivo partido de Eurocopa. A pesar de la presencia de Djokovic, los futbolistas serbios no pudieron clasificarse para los octavos de final de la competición europea de selecciones.

Este viernes se realiza el sorteo del cuadro final de Wimbledon, donde si no hay cambios de última hora estará Novak Djokovic como cabeza de serie de una rama. Con la participación del serbio, ninguno de los diez mejores jugadores en ranking se perdería una de las citas más emblemáticas y apasionantes del tenis.