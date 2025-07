Tsitsipas se lleva el palo del año: "Nunca he visto un tenista menos preparado en mi vida"

Stefanos Tsitsipas está atravesando uno de sus peores momentos tanto personal como profesional. El griego ha sido noticia en la última semana por su eliminación en Wimbledon en primera ronda y también por su ruptura sentimental con Paula Badosa.

Sin duda, una semana negra que acentúa el mal año que está cuajando Tsitsipas, que ha caído ya fuera del Top 25 en el ranking ATP. Ni el cambio de entrenador con la incorporación del croata Goran Ivanisevic parece haber surtido efecto en su juego y en sus resultados que van de mal en peor.

Precisamente su nuevo técnico, campeón de Wimbledon en 2001, ha atizado y de buena manera a su pupilo, asegurando que es "el tenista menos preparado que he visto en mi vida".

"Quiere, pero no hace nada. Está todo el rato con el "yo quiero, yo quiero", pero no veo ningún progreso. Me quedé en shock, nunca había visto un tenista tan poco preparado en mi vida. Con mi rodilla, estoy tres veces mejor preparado que él", agregó el croata en Sport Klub.

Pese a ello, Ivanisevic cree que el griego tiene potencial para poder volver a estar entre los mejores, pero tiene mucho trabajo por delante para poder hacerlo.

"He hablado con él varias veces y si resuelve algunos de los temas fuera del tenis, tiene una oportunidad de volver a dónde se merece, porque es demasiado bueno para estar fuera del top 10" aseguró.

Su unión no ha empezado de la mejor forma posible con la derrota a las primeras de cambio de Wimbledon. Tiempo para resetear y preparar la gira americana.