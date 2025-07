Solana Sierra, la argentina que reta a Bucsa, desvela un insólito problema en Wimbledon

Solana Sierra está siendo uno de los nombres propios de las primeras rondas de este Wimbledon 2025. La tenista argentina, una auténtica sensación en su país después de su actuación en el Grand Slam londinense, ha alcanzado la tercera ronda en el All England Club como lucky loser y quiere seguir soñando en grande contra la española Cristina Bucsa.

La marplatense entró en el cuadro principal aprovechándose de la lesión de la belga Greet Minnen, que abrió de par en par las puertas de Solana Sierra para coger su participación como lucky loser. Su debut ante la australiana Olivia Gadecki no pudo ser mejor, aunque la estadía de Solana Sierra en Wimbledon se iba a alargar después de vencer a la británica Katie Boulter en segunda ronda.

Un Wimbledon mejor de lo esperado

Precisamente por estar más tiempo del esperado en Wimbledon es que a la argentina le han surgido unos problemas inesperados. “Perdí en la tercera ronda de qualy, así que cambié tres veces de departamento y hemos tenido que cambiar ahora otra vez la reserva porque he ganado”, desveló la argentina tras su partido en segunda ronda. "Es un problema lindo", añadió entre risas. Lo cierto es que la organización del torneo no tenía previsto que Solana estuviese tanto tiempo en el All England Club, motivo por el cual le han surgido múltiples problemas relacionados con su alojamiento en Londres.

La argentina, con 20 años, se ha garantizado entrar entre las mejores 80 tenistas del ranking WTA después de su actuación en Wimbledon. La marplatense espera solucionar los problemas con su departamento antes de verse las caras este viernes ante Cristina Bucsa, número 42 del mundo, en busca del pase a los octavos de final.