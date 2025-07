De sancionados por dopaje a campeones de Wimbledon: Sinner y Swiatek olvidan su polémico pasado

Wimbledon ha sido, desde el principio de los tiempos, el templo de la tradición. Desde el código de vestimenta al color místico de su hierba; si en algún lugar del planeta tierra abanderaban todavía la pulcritud o la elegancia respecto a otros aspectos era en el All England Club... hasta ahora. Jannik Sinner e Iga Swiatek han llegado para reescribir la historia del mítico torneo londinense, que por primera vez en su historia ha contado con dos campeones que han cumplido sanciones por sustancias prohibidas.

2025 será recordado para siempre como el año en el que la impecable pulcritud de Wimbledon quedó en entredicho. Si bien el torneo no es responsable del resultado final, lo cierto es que la imagen de ambos ganadores posando con sus respectivos trofeos quedará marcada para siempre por la sombra del dopaje, algo inevitable de lo que ni Swiatek ni Sinner podrán escapar hasta el final de su carrera.

Swiatek, una suspensión irrisoria

La historia de la tenista polaca es de sobras conocida por todos los aficionados del mundo del tenis, aunque conviene recordarla en casos como este. La seis veces ganador de Grand Slams dio positivo en un test fuera de competición en agosto de 2024 por lo que tuvo que cumplir un mes de sanción a principios de diciembre como ella misma acordó con la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Iga Swiatek se proclama campeona de Wimbledon / Kin Cheung

La sustancia detectada, un medicamento utilizado para aumentar el flujo sanguíneo del corazón conocido como trimetazidina, no fue suficiente para que la polaca esquivase una sanción mayor. Ni siquiera tras saber que podría haber estado compitiendo con el metabolismo de la glucosa estimulado, hecho que puede mejorar la resistencia, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis impuso con dureza el reglamento. Consideraron en su momento que la contaminación fue fruto de un medicamento que Swiatek tomó para el jet lag, así que su nivel de culpa fue considerado como el más bajo del rango.

Swiatek regresó un mes después para continuar con su carrera deportiva como si nada hubiese pasado. Fueron meses de mucha tensión como confirmó la polaca que siempre defendió su inocencia: "La forma en que los medios me describieron a veces, el trato que me dieron a mí y a mi equipo, no fue nada agradable", explicó la tenista. "Espero que me dejen en paz y me permitan hacer mi trabajo". Medio año después, Swiatek exorcizó a sus fantasmas con una victoria tan inesperada como merecida en Wimbledon que parece haber puesto final a un calvario mental que la perseguía desde entonces.

Sinner, de la sanción por clostebol a campeón

No es distinta la historia de Jannik Sinner en este sentido. El tenista italiano también dio positivo en dos ocasiones por niveles bajo de clostebol, un esteroide anabólico prohibido que puede usarse para desarrollar masa muscular. El caso estalló en marzo de 2024 y, como sucediese con Swiatek, el italiano aceptó una condena mínima de tres meses por dopaje. Las autoridades determinaron que el uso del medicamento había sido responsabilidad de su fisioterapeuta, quien le estaba tratando una herida en la mano con un espray de venta libre cuando lo contaminó indebidamente con la sustancia prohibida.

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon en 2025 / EFE

El italiano decidió inmediatamente despedir a su fisioterapeuta en un acto público para demostrar su oposición a sus prácticas, en principio nunca malintencionadas. La AMA consideró que Sinner debería haber sido sancionado por tener responsabilidad estricta, incluso llegando a apelar la sentencia... aunque finalmente sus protestas fueron en vano. Se aceptó que Sinner "no tenía intención de hacer trampas" y que la sustancia tomada "no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento".

La sanción generó múltiples reacciones contrarias en todos los ámbitos. En este sentido, el tenista australiano Nick Kyrgios siempre ha sido uno de los que ha abanderado la lucha en contra de la irrisoria sentencia al italiano. Después de la victoria del transalpino en Wimbledon, su mensaje en redes sociales con un simple asterisco quiso demostrar que su torneo había estado manchado por la sombra del dopaje. "Wimbledon terminó. Responde con una palabra sobre cómo nos sentimos al respecto", escribió minutos después. Tampoco se mordió la lengua Serena Williams quien aseguró que de haberle sucedido a ella "le hubiesen suspendido por 20 años" y "le habrían quitado algunos de sus títulos de Grand Slam".

Sinner, que siempre ha intentado alejarse de las críticas, admitió haber tenido una conversación con Swiatek sobre el asunto tras ganar Wimbledon: "Iga y yo hablamos ayer sobre esto y, en cierto modo, lo hemos estado celebrando aún más, porque fue un momento muy difícil para ella y también para mí, y solo mi equipo, yo y la gente cercana a mí sabemos exactamente cómo fue", explicó.

Wimbledon revive lo sucedido en 2022

2025 no es la única edición de Wimbledon manchada por la polémica. En 2022, en un año marcado por la prohibición a los tenistas rusos y bielorrusos debido a la invasión sobre territorio ucraniano o por la epidemia mundial del Covid-19, una tenista rusa, participando bajo la nacionalidad de Kazajistán, y otro declarado antivacunas resultaron campeones en el All England Club. Fue así como Yelena Rybakina y Novak Djokovic tuvieron su propio momento donde desafiaron la pulcritud impecable de Wimbledon, aunque en esa ocasión por otros motivos distintos a los casos de dopaje.