Sinner: "No merezco la victoria"

En una de las mayores crueldades que se recuerdan en la historia reciente del deporte, similar a lo que le sucedió a Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París 2024, Grigor Dimitrov se tuvo que retirar tras sufrir una lesión en su pectoral cuando dominaba el duelo de cuartos de final de Wimbledon ante Jannik Sinner por 6-3, 7-5 y 2-2.

Solo en dos veces en toda la Era Open un jugador se tuvo que retirar cuando dominaba por dos sets de ventaja en un partido de Grand Slam siendo la última en 2012, pero ninguna con la trascendencia que tuvo la de esta vez, con el número uno mundial contra las cuerdas en una situación de dominio a la que pocas veces se le había visto sometido.

Paralizó a todos la imagen de dolor de un Dimitrov, que incluso dejó casi con lágrimas en los ojos a Roger Federer, que miraba atónito lo sucedido.

"No sé qué decir. Es un jugador increíble. Ha tenido muy mala suerte. Sólo quiero pedir un aplauso para Dimitrov, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones y en los Grand Slam. Yo no he merecido la victoria. Sólo deseo que tenga una recuperación rápida" sentenció Sinner sobre la pista tras ayudar a salir a su rival.

Un comportamiento de caballero y de respeto absoluto el que tuvo el italiano, que se medirá en cuartos de final ante Ben Shelton.