Sinner apaga la llama de Shelton y no falla a su cita en semifinales

Llegaba Jannik Sinner con muchas dudas a estos cuartos de final de Wimbledon. Dolencias en el codo, muchas incógnitas sobre su nivel tenístico tras la victoria por lesión de Dimitrov cuando tenía al italiano contra las cuerdas... sin embargo, si algo ha demostrado Sinner es que en cuanto a impasibilidad ante las adversidades, la batalla la tiene ganada contra cualquiera. En un partido formidable del número uno en el que sofocó la rebelión de un grandioso Ben Shelton, el transalpino barrió al estadounidense en tres sets para no fallar a su cita en semifinales del Grand Slam en Londres (7-6, 6-4, 6-4).

A pesar de conseguir la victoria en sets corridos, la realidad es que lo vivido en el All England Club este miércoles distó mucho de ser una victoria sin complicaciones para Jannik Sinner. El número uno se enfrentaba a la estrella en ascenso del circuito que venía lanzado con el mejor resultado de su carrera en Wimbledon, aunque vería su rebelión sofocada por la frialdad de un Sinner que está dispuesto a pelear por su primer título en Londres hasta el final.

Ben Shelton, lamentándose por fallar un punto en Wimbledon / ADAM VAUGHAN / EFE

Dos breaks fueron suficientes

En lo tenístico, ambos tenistas sentaron desde el principio las bases de cómo iba a ser el encuentro. Impenetrables a través de su servicio, la primera manga tuvo que decidirse en el tie-break, donde Jannik Sinner demostró tener más experiencia que Ben Shelton en este tipo de escenarios. El italiano encadenó cuatro roturas seguidas al saque de Shelton para cerrar un primer set igualado hasta el extremo... hasta que llegó el momento de la verdad (7-6, 7).

No fue distinta la segunda manga a la primera, y es que Wimbledon tendrá la mística que no tiene ningún otro torneo del circuito, pero en cuanto a lo que sucede en pista, el guion parece marcado desde el principio. Los bombarderos seguían llegando en forma de saques directos, aunque fue Sinner quien con 5-4 en el marcador encontró la manera de romper el servicio del estadounidense. El de Atlanta pagó caros sus errores en los momentos cruciales, que sirvieron al italiano para adjudicarse un segundo set tan ajustado como mortal para las aspiraciones de Shelton en el partido (6-4).

A pesar de tenerlo todo en contra y de enfrentarse a un auténtico muro que no dejaba mostrar grieta alguna, la estrella norteamericana no perdió la cara al partido demostrando que ha alcanzado unos niveles de madurez inauditos hasta ahora en su carrera. Sinner, sin embargo, no es el número uno por casualidad y quiso apagar por la vía rápida la rebelión de Shelton; rompió a su rival nuevamente con 5-4 para certificar el pase a semifinales de Wimbledon con solvencia e inmejorables sensaciones (6-4). Dos breaks le bastaron al italiano para apagar la llama de un Ben Shelton que se marcha del All England Club tras haber disputado gran torneo que confirma su meteórica progresión como tenista en la élite.