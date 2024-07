¡Sabalenka se retira de Wimbledon!

Lo intentó hasta el final, pero no pudo ser. Aryna Sabalenka, número 3 del mundo, se ha visto obligada a retirarse finalmente de Wimbledon debido a las molestias que le impedían poder competir en condiciones en su hombro.

La bielorrusa, probablemente la mejor 'pegadora' del circuito, contó este pasado sábado en Wimbledon que venía jugando con dolor y que tiene un problema en un músculo específico de un hombro que es muy raro ver y que cree que no muchos jugadores han padecido.

"No sientes como que estés lesionada. Si me das pesas, las puedo levantar, pero si me dices de sacar, me va a doler. Hice un escáner y lo hemos probado todo, también mucha rehabilitación y tratamiento, pero aún confío. Como alguien que ha luchado con muchos dolores en el pasado, aún tengo esperanzas", explicaba la bielorrusa sobre las molestias que le han obligado a retirarse.

Sabalenka tenía que debutar este mismo lunes ante Emina Bektas, que finalmente se medirá a la rusa Erika Andreeva, que será la elegida para reemplazar a la número tres del mundo.

La baja de la bielorrusa abre un panorama totalmente distinto en el cuadro femenino, en una superficie que deja siempre sorpresas.