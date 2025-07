Rublev, el chico al que se lo llevaban los demonios, amenaza a Alcaraz

No hay batalla más complicada que la que se libra contra uno mismo. En el tenis, como sucede en otros tantos aspectos de la vida, los partidos no siempre los gana el más hábil o el más veloz, sino el que simplemente cree que puede hacerlo. Ser capaz de controlar las emociones es vital en este sentido, una lección que Andrey Rublev, próximo rival de Carlos Alcaraz en Wimbledon, ha tenido que aprender a la fuerza con el paso de los años.

En una edición marcada por la cacería hacia los cabezas de serie del torneo, quien está esquivando la guillotina con soltura es Rublev. El tenista ruso consiguió pasar a octavos de final tras vencer a Mannarino en tercera ronda (7-5, 6-2, 6-3) en una nueva muestra de que este Andrey es otro completamente distinto al que el mundo del tenis estaba acostumbrado a ver estos úlitmos tiempos.

Los demonios tumbaron su cabeza

No hace tanto que este chico de personalidad irascible contaba por escándalos sus participaciones por prácticamente todos los torneos. Rublev siempre ha sido pura bravura, un estilo de juego agresivo como pocos que, a su vez, también era su perdición; el ruso era capaz de lo mejor, aunque tendía a perder la concentración en los momentos clave hasta verse superado por rivales de mucho menos nivel que eran capaces de controlar las emociones con más serenidad.

¿Y es que quién no asocia a Rublev con aquellas escenas de locura donde parecía poseído por sus demonios? ¿Cuántas raquetas habrá partido el ruso estos últimos tiempos, incapaz de mantener su paz mental cuando un golpe no iba donde quería? Su bestia interior, aquella que solamente existía en su cabeza, vencía las batallas más importantes que su cuerpo intentaba luchar, aunque no por ello Rublev dejó de mostrar que tenía condiciones para ser uno de los mejores tenistas del circuito.

El tenista ruso se golpeó hasta seis veces con la raqueta en la rodilla / Twitter

A pesar de sus interminables luchas internas, su tenis le bastó para ser campeón en Montecarlo 2023 y Madrid 2024. Sin embargo, su situación era insostenible a la larga hasta que llegó Wimbledon el año pasado y con ello todo cambió para Rublev.

El tenista ruso tocó fondo tras perder en primera ronda en Londres. "Fue el peor momento que he vivido. No fue por el tenis, fue por mí mismo. Después de ese momento no le veía sentido a la vida. ¿Para qué? Suena un poco dramático, pero los pensamientos que tenía en la cabeza me estaban matando, me generaban mucha ansiedad y no podía soportarlo más" sorprendió explicando Rublev dando a entender su mal momento.

Un nuevo Rublev

Rublev entendió que su vida, no solamente su tenis, necesitaba un cambio radical para poder seguir adelante. "Estaba tomando pastillas antidepresivas y no me ayudaban en absoluto. Al final decidí no tomar más", llegó a reconocer Andrey. Después de Wimbledon, algo empezó a cambiar y, aunque el propio tenista reconoce que está lejos de estar donde quiere estar, finalmente puede decir que está tomando los pasos adecuados para salir del oscuro pozo donde se encontraba.

Ahora, cuando Rublev echa la vista atrás, le cuesta reconocerse a él mismo en esos arranques de locura en mitad de pista: "Cuando veo esos videos de mí mismo perdiendo el control es como si estuviera en una vida anterior... Ya no soy yo", aseguró hace unos meses. "Me sentía mal, avergonzado, porque no soy ese tipo de persona. No es agradable verlo. Ahora, que me conozco más a mí mismo, me siento más tranquilo. Estoy en un lugar mucho mejor. Cuando veo esos videos [perdiendo el control] es como si estuviera en una vida anterior. Ya no soy yo” explicó.

Ya más cerca de salir de este oscuro túnel, aunque todavía con mucho camino por recorrer, Rublev se ha plantado en octavos de final de Wimbledon donde se medirá al muro más alto de esta edición: Carlos Alcaraz. Son tres veces las que se han visto las caras ambos tenistas, con dos victorias para el murciano y otra del ruso que llegó en 2024 en el año que venció en Madrid. El murciano tendrá un rival de máximo nivel que nada tiene que ver con aquel que se enfrentó hace no tanto tiempo, un ejemplo de que no hay batalla más complicada que la que se libra contra uno mismo... y de que siempre existe una salida por más oscuro que sea el camino.