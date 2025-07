Así queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner contra Alcaraz en la final de Wimbledon 2025

Jannik Sinner destrona a Alcaraz en Wimbledon. El italiano se cobró su revancha particular tras la derrota en Roland Garros, imponiéndose ante el de El Palmar en su terreno para escribir su nombre por primera vez en el palmarés del 'Major' londinense.

Más allá de la consecución del título, la victoria de Sinner en Wimbledon supone un golpe sobre la mesa en la carrera por el número 1 del ranking ATP. El italiano, cuyo techo en la edición anterior se encontraba en los cuartos de final, dispara su contador particular hasta los 12.030 puntos.

Alcaraz, por contra, cede 700 puntos al no poder revalidar el título, lo que le deja con 8.600 unidades. Esta derrota supone un mazazo en las aspiraciones del murciano, que no podrá asaltar la cabeza la clasificación a corto plazo.

¿Cómo queda el ranking ATP tras la final de Wimbledon 2025?

Jannik Sinner (Italia): 12.030 puntos Carlos Alcaraz (España): 8.600 puntos Alexander Zverev (Alemania): 6.310 puntos Taylor Fritz (EE.UU.): 5.035 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 4.650 puntos Novak Djokovic (Serbia): 3.630 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.350 puntos Holger Rone (Dinamarca): 3.440 puntos Tommy Paul (EE.UU.): 3.470 puntos Daniil Medvedev (Australia): 3.100 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

¿Cuándo podría Alcaraz ser el número 1 del ranking ATP?

El desenlace de la final de Wimbledon propicia que Alcaraz no pueda recuperar el número 1 del ranking ATP durante la gira americana, que culmina con la disputa del US Open. Sin embargo, el escenario cambia considerablemente para el murciano, pues pasa de una postura de defensa de puntos a acudir prácticamente con el casillero en blanco.

Los próximos grandes torneos que figuran en el calendario son el ATP 500 de Washington, los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati y el US Open. Tal como sucedió el año pasado, no se espera que ni Alcaraz ni Sinner comparezcan en el primero, por lo que todo se decidirá a partir del torneo canadiense.

En los últimos meses Alcaraz había tenido que sudar para no perder fuelle en la clasificación, pero a partir de ahora la pelota estará en el tejado de Sinner. El italiano deberá defender la friolera de 3.360 puntos por los cerca de 60 del murciano.

Mientras se espera que Alcaraz vaya mejorando su puntuación torneo a torneo, Sinner sólo podrá ampliar su contador particular en Toronto, ya que es el vigente campeón tanto en Cincinnati como en el US Open. Si bien es cierto que, con 3.430 unidades de diferencia entre ambos, el 'sorpasso' no es posible, el murciano tendrá la oportunidad de reducir considerablemente su distancia respecto al italiano.