Los precedentes sonríen a Alcaraz antes de Wimbledon

Carlos Alcaraz no pudo ir más allá de los octavos de final de Queen's. Tras perder ante Jack Draper, el murciano no logró reconquistar el torneo de Londres. Al caer de forma temprana, Alcaraz pierde 450 puntos y cede el número dos del mundo a Novak Djokovic.

Enfrente tuvo a uno de los jugadores de moda. El inglés llegaba a Queen's tras conquistar Stuttgart y mostró una gran solidez en su juego ante el flamante ganador de Roland Garros. A través de un gran saque y de acierto en los momentos más decisivos del encuentro, Draper se impuso ante un Alcaraz que se mostró impotente al ver que su rival no fallaba.

Pese a la dura derrota, Alcaraz no tiene tiempo de reproches. Este próximo mes de julio empieza Wimbledon, uno de los torneos que Alcaraz tiene marcado en el calendario desde el arranque de la temporada. Puede parecer que, pese a ganar recientemente Roland Garros, Alcaraz llegue a Wimbledon de la peor manera: cayendo en octavos de Queen's y sin la plaza de número dos del mundo. Pero las estadísticas a veces pueden traer buenas noticias.

Ya conquistó Grand Slams alejado del TOP - 2

Alcaraz, pese a su juventud, ya ha conquistado tres Grand Slams. Dos de estos, los ganó estando lejos del número dos del mundo. Su primer 'grande' fue en el US Open de 2022. Alcaraz se coronó en Estados Unidos ante Casper Ruud y se convirtió en el jugador más joven en ser número uno del mundo. El murciano, en ese momento, llegó al torneo como número cuatro.

Carlos Alcaraz, en su duelo contra Jack Draper / AP

En el reciente Roland Garros, Carlos Alcaraz volvió a hacer historia y conquistó su primer Grand Slam francés ante Zverev. En París tampoco jugó el torneo situado entre los dos primeros puestos en la clasificación del ATP, lo hizo siendo número tres.

Wimbledon 2023 fue la única ocasión en que el murciano ganó un Grand Slam estando en el TOP 2 del ranking. Se impuso a Novak Djokovic en una final para el recuerdo.

Djokovic o Sinner, antes de la final

El español, tras caer de forma temprana en Queen's y perder el segundo puesto del ranking, ya no partirá como cabeza de serie en un lado del cuadro. De esta manera, se encontrará obligatoriamente con Novak Djokovic o Jannik Sinner antes de la final, ya que ambos liderarán sus respectivos lados de emparejamientos.

Pero la historia y las estadísticas indican que no sería nada nuevo para Alcaraz conquistar un Grand Slam estando alejado de los dos primeros puestos del ranking. Ya lo logró en el US Open 2022 y en Wimbledon 2023... ¿Por qué no en Wimbledon 2024?