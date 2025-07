El polémico mensaje de Kyrgios que pone en entredicho la victoria de Sinner en Wimbledon

El pasado domingo, Jannik Sinner conquistó su primer Wimbledon después de batir a Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4). El número 1 del mundo se cobró su particular revancha tras lo acontecido en Roland Garros y destronó al de El Palmar en su torneo fetiche.

Una vez cerrado el telón de la gran final, muchas voces se alzaron para elogiar la gesta de Sinner en el All England Club de Londres. El italiano no dudó a pesar de ceder la manga, y desplegó una de sus mejores versiones -especialmente desde el fondo de la pista- para doblegar a un Alcaraz que no encontró respuestas para revertir el resultado.

Pero no todo fueron flores para el número 1 del mundo. Algunos de sus detractores no olvidan que este mismo año pactó una suspensión de tres meses por dopaje, y han aprovechado la situación para cuestionar su victoria en Wimbledon.

Entre estas voces contrarias destaca la de Nick Kyrgios, que en el pasado ya había cargado duramente contra Sinner a raíz de su periodo de inactividad por dopaje por clostebol, sustancia de la que dió positivo durante Indian Wells 2024.

Poco después de la victoria de Sinner en la final de Wimbledon, Kyrgios aprovechó para dejar un escueto mensaje en sus redes sociales. El australiano publicó su asterisco en su cuenta de 'X', que rápidamente fue interpretado como un cuestionamiento al título de Grand Slam conquistado por el italiano.

Una vez prendida la mecha, algunos usuarios se encargaron de recoger el testigo de Kyrgios, dejando en este caso mensajes menos ambiguos. Es el caso del conocido 'twittero' Pavvy G, que dio su propia interpretación al asterisco.

Detractores aparte, la victoria de Sinner pasará a la historia del tenis italiano por ser el desencadenante de la consecución del único Grand Slam que se le resistía al país transalpino.