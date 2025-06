El pesimista mensaje de Badosa a las puertas de Wimbledon

Malas noticias para Paula Badosa. La tenista de Begur tuvo que retirarse este viernes por problemas físicos mientras disputaba los cuartos de final del WTA de Berlín contra la china Xinyu Wang.

Badosa tenía previstos dos torneos antes de afrontar el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, después de perderse casi toda la temporada de tierra al resentirse de sus problemas físicos. La española había perdido el primer set por 6-1 y en el inicio de la segunda manga decidió parar. Se terminaba para ella un torneo que había arrancado con buenas sensaciones derrotando a la local Eva Lys y a la estadounidense Emma Navarro sin conceder ni un solo set.

Tras la retirada, Badosa compartió un mensaje en sus redes sociales que dejaba poca esperanza a sus seguidores. "I’m so tired of this" (Estoy cansada de esto), escribió la jugadora acompañando el texto con el emoticono de un corazón vendado. La publicación se llenó de comentarios de apoyo a Badosa que agradeció la respuesta con otro mensaje: "Os quiero", apuntó, este vez acompañando sus palabras con un corazón.

En Berlín, Paula Badosa estaba participando también en el cuadro de dobles junto a la tunecina Ons Jabeur. La dupla había alcanzado las semifinales donde debían medirse a la potente pareja italiana formada por Sara Errani y Jasmine Paolini.

En su hoja de ruta, Badosa tenía previsto participar tras Berlín en el WTA 500 de Bad Homburg, también en Alemania del 22 al 28 del mismo mes, donde ya participó el curso pasado, alcanzando los cuartos de final.

Temporada irregular

Tras su baja en la capital alemana, está por ver si la española estará recuperada para participar en este torneo o se reservará para Wimbledon, que arranca en Londres el próximo 30 de junio.

Por el momento, Badosa, pese a susrecurrentes problemas de espalda, no se ha perdido ninguno de los Grand Slam disputados hasta el momento. En Australia firmó un gran inicio alcanzando las semifinales, antes de verse obligada a parar por las lesiones. Reapareció en la temporada de tierra, aunque tampoco pudo desempeñarse a fondo, participando solo en Estrasburgo antes de afrontar Roland Garros.

En el torneo parisino consiguió alcanzar tercera ronda, derrotando a Naomi Osaka y Elena-Gabriela Ruse antes de caer ante Daria Kasatkina.