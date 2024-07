El peor momento de Novak Djokovic

Djokovic está pasando por uno de los momentos más complicados de su carrera. La reciente final de Wimbledon era una oportunidad de oro para Nole de dejar atrás meses en los que no ha encontrado su mejor versión. El serbio sabe que ha perdido esa 'chispa' que le hacía superior frente a sus rivales y ganar el Gran Slam inglés era dar un golpe encima de la mesa. Pero, tras la derrota ante el Alcaraz, Djokovic suma una estadística que demuestra este mal momento.

Alcaraz barrió a Djokovic. El murciano sorprendió a propios y extraños en un partido en el que el serbio no se encontró cómodo en ningún momento. El propio Nole reconoció nada más terminar el encuentro que Carlitos fue superior en todo momento: "Siempre puedes analizar el partido y decir podría haber hecho esto o lo otro, pero por cómo me he sentido, era inferior hoy en la pista. Ha jugado cada tiro mejor que yo. No creo que pudiera haber hecho mucho más. No me ha regalado nada, ha jugado con mucha variedad. Nunca le he visto sacar así, así de rápido. En general, me ha pasado por encima", reconoció.

Mientras Carlos bate récords en positivos, Djokovic suma un dato personal en negativo. Era la primera final que disputaba el serbio en todo el año. Atrás quedan las numerosas finales que había acumulado el serbio durante estas fechas. Pero, tras la derrota de Nole ante Alcaraz, será la segunda ocasión en toda la historia en la que Djokovic llega al mes de agosto sin ganar ningún título. La última ocasión que sucedía algo similar fue en 2005, en la que tampoco había conquistado ningún trofeo.

Alcaraz y Djokovic, en la final / EFE

Un año lleno de decepciones

La temporada está siendo más que difícil para el serbio. A nivel deportivo tuvo la primera decepción de la temporada tras caer en semifinales del Australia Open ante Jannik Sinner. Desde esa derrota, el serbio no ha levantado cabeza. Nole rechazó competir en importantes torneos como el ATP 500 de Dubai para dosificarse y llegar en un buen momento a las grandes citas, como el Masters 1000 de Indian Wells. Pero en el torneo californiano Djokovic protagonizó un tropiezo inesperado ante un rival que estaba lejos de estar entre los 100 mejores jugadores del ránking ATP.

Nole decidió tampoco disputar el Masters 1000 de Miami y, entre otros, tuvo que retirarse de Roland Garros tras una lesión de rodilla que le provocó entrar en quirófano.

Además, fuera de la pista las buenas noticias no le han acompañado. Una de las grandes sorpresas de la temporada fue su 'divorcio' con Ivanisevic. Tras seis años juntos en los que habían logrado grandes éxitos deportivos, el serbio apostó por el cambio. El mal inicio de temporada fue uno de los desencadenantes de esa ruptura, aunque meses después, las cosas no han mejorado para Djokovic.