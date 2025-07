Pavlyuchenkova sobrevive a un 'robo' en Wimbledon

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova se impuso a Sonay Kartal, última británica en el cuadro femenino, en un partido marcado por un grave error de la tecnología de canto de línea que le 'robó' un juego a la postre ganadora (7-6 (3) y 6-4).

Pavlyuchenkova, que suma sus segundos cuartos de final en Grand Slam este año después de los de Australia, sufrió uno de los momentos más raros del torneo cuando, con bola de ponerse con 5-4, una pelota se marchó fuera, pero el sistema de canto de línea automático dejó de funcionar y hubo que repetir el punto.

"No sé si ha sido dentro o fuera, pero tú no puedes probarlo. Como ella es local podéis decir lo que queráis. Me habéis robado el juego. Me habéis robado un juego", dijo la jugadora en la pista.

La rusa acabó perdiendo el juego y permitió que Kartal sacara para el set e incluso dispusiera de punto para ello. Pavlyuchenkova se repuso y acabó ganando en dos sets y volviendo a estar entre las ocho mejores de Wimbledon por primera vez desde 2016.

Kartal era la única británica en el cuadro femenino, por lo que deja a Cameron Norrie como el único representante local en el torneo.

Pavlyuchenkova buscará sus primeras semifinales en Wimbledon contra la ganadora del duelo entre Linda Noskova y Amanda Anisimova.