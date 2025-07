Partidos Wimbledon 2025 hoy, jueves 3 de julio: orden de juego y todos los horarios con Djokovic, Sinner y Swiatek

Wimbledon 2025 afronta este jueves 3 de julio su cuarto día de competición en el cuadro principal. En SPORT, te ofrecemos el listado completo de partidos y el orden de juego oficial con todos los horarios del día.

El tercer Grand Slam de la temporada sigue adelante en su segunda ronda de competición con las actuaciones de Djokovic, Swiatek y Sinner en la Pista Central como plato fuerte de la jornada, además de los partidos de Andreeva, Rybakina y Draper entre muchos otros.

La representación española del día la componen Pedro Martínez y Jaume Munar en categoría masculina y Jessica Bouzas en categoría femenina.

¿Qué partidos se juegan hoy en Wimbledon?

Centre Court

14:30 – D. Evans (GBR) vs N. Djokovic (SRB) [6]

A continuación – I. Swiatek (POL) [8] vs C. McNally (USA)

A continuación – J. Sinner (ITA) [1] vs A. Vukic (AUS)

No.1 Court

14:00 – M. Andreeva [7] vs L. Bronzetti (ITA)

A continuación – M. Sakkari (GRE) vs E. Rybakina (KAZ) [11]

A continuación – J. Draper (GBR) [4] vs M. Cilic (CRO)

No.2 Court

12:00 – A. de Minaur (AUS) [11] vs A. Cazaux (FRA)

No antes de 12:30 – B. Krejcikova (CZE) [17] vs C. Dolehide (USA)

A continuación – S. Kenin (USA) [28] vs J. Bouzas Maneiro (ESP)

A continuación – B. Shelton (USA) [10] vs R. Hijikata (AUS)

No.3 Court

12:00 – V. Kudermetova vs E. Navarro (USA) [10]

A continuación – G. Dimitrov (BUL) [19] vs C. Moutet (FRA)

A continuación – S. Ofner (AUT) vs T. Paul (USA) [13]

A continuación – D. Kasatkina (AUS) [16] vs I. Begu (ROU)

Court 12

12:00 – M. Giron (USA) vs J. Mensik (CZE) [15]

A continuación – A. Holmgren (DEN) vs T. Machac (CZE) [21]

A continuación – C. Tauson (DEN) [23] vs A. Kalinskaya

Court 18

12:00 – F. Cobolli (ITA) [22] vs J. Pinnington Jones (GBR)

No antes de 12:30 – S. Lamens (NED) vs E. Alexandrova [18]

A continuación – Y. Starodubtseva (UKR) vs L. Samsonova [19]

A continuación – M. Fucsovics (HUN) vs G. Monfils (FRA)

Court 4

12:00 – Erler (AUT) / Frantzen (GER) vs Brooksby (USA) / Walton (AUS)

A continuación – Gleason (USA) / Martins (BRA) vs Eala (PHI) / Lys (GER)

A continuación – Doumbia / Reboul (FRA) [11] vs Bergs (BEL) / Diallo (CAN)

A continuación – Appleton (GBR) / Watson (GBR) vs M. Andreeva / Shnaider [5]

Court 5

12:00 – Xu (CHN) / Yang (CHN) vs Kichenok (UKR) / Perez (AUS) [7]

A continuación – Babos (HUN) / Stefani (BRA) [10] vs Cristian (ROU) / Kempen (BEL)

A continuación – Lammons / Withrow (USA) [13] vs Herbert (FRA) / Thompson (AUS)

A continuación – Harris / Willis (GBR) vs Bublik (KAZ) / Cobolli (ITA)

Court 6

12:00 – Osorio (COL) / Parks (USA) vs Barnett / Silva (GBR)

A continuación – Andreozzi (ARG) / Demoliner (BRA) vs Harrison / King (USA) [9]

A continuación – Nys (MON) / Roger-Vasselin (FRA) [10] vs Bonzi / Jacq (FRA)

A continuación – Azarenka / Krueger (USA) vs Minnen (BEL) / Niculescu (ROU)

Court 7

12:00 – Kovacevic / Tien (USA) vs Balaji (IND) / Reyes-Varela (MEX)

A continuación – Bouzkova (CZE) / Danilina (KAZ) vs Piter (POL) / Sherif (EGY)

A continuación – Romios (AUS) / Seggerman (USA) vs Darderi (ITA) / Hidalgo (ECU)

A continuación – Skoch / Vondrousova (CZE) vs Kudermetova / Sonmez (TUR)

Court 8

12:00 – Nouza / Rikl (CZE) vs Ebden / Peers (AUS) [15]

A continuación – Hsieh (TPE) / Ostapenko (LAT) [4] vs Kalashnikova (GEO) / Pridankina

A continuación – Bucsa (ESP) / Kato (JPN) vs Errani / Paolini (ITA) [3]

A continuación – Maxted / Thomson (GBR) vs Mektic (CRO) / Venus (NZL) [8]

Court 9

12:00 – Bu (CHN) / Ho (TPE) vs Granollers (ESP) / Zeballos (ARG) [4]

A continuación – Aoyama / Shibahara (JPN) vs Linette (POL) / Pera (USA)

A continuación – Mihalikova (SVK) / Nicholls (GBR) [9] vs Rakhimova / Siskova (CZE)

A continuación – Bronzetti (ITA) / Li (USA) vs Gadecki (AUS) / Krawczyk (USA)

Court 10

12:00 – Tomljanovic (AUS) / Tomova (BUL) vs Hozumi (JPN) / Sutjiadi (INA)

No antes de 12:30 – McDonald / Xu (GBR) vs Noskova (CZE) / Sramkova (SVK)

A continuación – Kudermetova / Mertens (BEL) [8] vs Klugman / Stojsavljevic (GBR)

A continuación – Pavlasek (CZE) / Zielinski (POL) vs Gonzalez (MEX) / Krajicek (USA)

Court 11

12:00 – Muhammad (USA) / Schuurs (NED) [6] vs Fernandez (CAN) / Sun (NZL)

A continuación – Guo (CHN) / Panova vs Olmos / Zarazua (MEX)

A continuación – Cash / Tracy (USA) vs Arends (NED) / Rinderknech (FRA)

A continuación – Haase / Rojer (NED) vs Borges (POR) / Giron (USA)

Court 14

12:00 – Cabral (POR) / Miedler (AUT) vs Murray (GBR) / Ram (USA)

A continuación – Marozsan (HUN) vs Munar (ESP)

A continuación – Zakharova vs Yastremska (UKR)

A continuación – Monday / Stevenson (GBR) vs Bellucci (ITA) / Marozsan (HUN)

Court 15

12:00 – Kecmanovic (SRB) vs De Jong (NED)

A continuación – Baptiste (USA) vs Mboko (CAN)

A continuación – Martinez (ESP) vs Navone (ARG)

A continuación – Siniakova (CZE) / Townsend (USA) [1] vs Bondar (HUN) / Uchijima (JPN)

Court 16

12:00 – Cash / Glasspool (GBR) [5] vs Kirkov (USA) / Stevens (NED)

A continuación – Volynets (USA) vs Cocciaretto (ITA)

A continuación – Collins (USA) vs Erjavec (SLO)

A continuación – Nakashima (USA) [29] vs Opelka (USA)

Court 17

12:00 – Wang (CHN) vs Sonmez (TUR)

A continuación – Jacquemot (FRA) vs Bencic (SUI)

A continuación – Salisbury / Skupski (GBR) [6] vs Broom / Paris (GBR)

A continuación – Sonego (ITA) vs Basilashvili (GEO)

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.