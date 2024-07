El muro indestructible de Jannik Sinner: "Es frustrante..."

En su primer Grand Slam como número uno del mundo, Jannik Sinner no pudo cumplir con los pronósticos que le daban como gran favorito. El italiano se vio superado por un enorme Medvedev, que repetirá semifinales sobre la hierba de Londres ante Carlos Alcaraz, repitiendo el guion del año pasado.

No fue la mejor tarde para Sinner, que tuvo que requerir asistencia médica debido al malestar que le lastraba. “Esta mañana no me sentía muy bien, tuve algunos problemas. Luego con la fatiga fue duro... No vomité, pero necesité tiempo porque me estaba mareando mucho. Cuando salí de la pista fue el peor momento por el que pasé" explicó el italiano tras el partido.

Pese a que pudo sobreponerse a la situación, Jannik se topó con la versión más férrea de un Medvedev, que obligó a llevar el desenlace del partido hasta el decisivo y último set. Una quinta manga que como ya le pasó en Roland Garros, fue demasiado para Sinner, que sigue sin poder levantar dicha estadística.

El italiano suma siete de sus últimas ocho derrotas en Grand Slam en el quinto set. La única que tuvo un resultado más abultado fue precisamente en Wimbledon 2023 y se la propinó Novak Djokovic.

Desde julio de 2022, entonces, el italiano se despidió de los torneos grandes, prácticamente siempre, en el set decisivo. Sus verdugos fueron Novak Djokovic (Wimbledon 2022), Stefanos Tsitsipas (Australian Open 2023), Daniel Altmaier (Roland Garros 2023), Alexander Zverev (US Open 2023), Carlos Alcaraz (US Open 2022 y Roland Garros 2024) y Daniil Medvedev (Wimbledon 2024).

Entre ellos, los siete partidos más largos para Sinner, todos ellos saldados con derrota. Sin duda, la tarea pendiente del número uno, que pese a no defender las semifinales conseguidas en 2023 en el All England Club, no tendrá que temer por su liderato.