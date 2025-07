El momento que cambió el destino de Sinner: "Yo no lo habría superado"

Jannik Sinner conquistó Wimbledon tras derrotar en la gran final al tenista que había dominado el torneo en las dos ediciones anteriores: Carlos Alcaraz. El italiano dio una lección de fortaleza mental, además de buen juego, para afrontar otro partido decisivo de Grand Slam después de caer de la manera en que lo hizo en Roland Garros.

El número uno del mundo llegaba a Londres con la moral algo tocada tras Roland Garros. En París, el italiano tuvo hasta tres bolas de partido para levantar otro Grand Slam más, pero una de las hazañas más históricas de la historia del tenis se lo impidió. Precisamente fue Carlos Alcaraz quien la hizo, su rival en la final de Wimbledon.

Es innegable que, a pesar de la frialdad e inexpresividad que muestra habitualmente, la derrota en Francia fue muy dura para él. Ya no solo en lo anímico, sino también en lo deportivo. Durante la preparación para el torneo londinense, Sinner jugó el torneo de Halle, un habitual en su calendario, y cayó de manera sorprendente ante el kazajo Alexander Bublik.

Alcaraz y Sinner tras la final de Roland Garros / EFE

"Yo no lo habría superado. Es una cualidad que tiene como persona. Hablo de sus padres todo el tiempo: su educación con los pies en la tierra y la forma en que trata a las personas que lo rodean. Es un buen hombre. Es un buen muchacho", comentó su entrenador, Darren Cahill.

El italiano llevaba 313 días sin perder contra un rival que no fuera Carlos Alcaraz, además de 66 partidos sin caer contra un jugador que no formara parte del 'top 20'. Aun así, su inicio en Wimbledon no fue para nada desastroso y fue superando a sus rivales con una superioridad evidente. Así se plantó en los octavos de final de hierba, sin haber cedido ni un solo set. Entonces llegó Dimitrov.

Grigor Dimitrov, entre lágrimas tras retirarse en los octavos de final de Wimbledon / X

Sin duda, fue el partido que lo cambió todo. Era el duelo complicado para Sinner, como lo había sido el año anterior el de Medvedev, contra el que cayó en cuartos de final. Grigor puso contra las cuerdas al número uno del mundo, si es que no lo tenía prácticamente fuera del ring. El búlgaro dominaba dos sets a cero al italiano, que además veía lastrado su juego por unas molestias en el codo desde los juegos iniciales.

El momento que lo cambió todo

Cuando el marcador reflejaba el 2-2 en el tercer set, Dimitrov notó un dolor muy agudo en el pectoral durante un saque. Por un momento, pensó que podían ser unas molestias soportables, pero en el siguiente servicio supo que era mucho más grave. Se sentó en el suelo y mostró evidentes signos de dolor, mientras Sinner se acercó para preocuparse por la situación.

Después de hablar con los fisioterapeutas e intentar tratar la zona, Grigor supo que no podía seguir. Unos días después, publicó en redes sociales una fotografía y confirmó que fue "uno de los momentos más dolorosos de mi carrera". El pectoral le obligó a retirarse y eso hizo que Sinner accediera a cuartos de final sin haber ganado ni un solo set en octavos. El resto es historia.