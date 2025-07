El momento en que Alcaraz sintió que iba a perder

Carlos Alcaraz no pudo revalidar el título de Wimbledon. El español se vio superado a partir del segundo set por un Jannik Sinner inconmensurable, que logró desquiciar a Carlos y hacerle sentir pequeño desde el fondo de pista. En un descanso del tercer set, el murciano hizo saber su desesperación a su equipo, hablándoles desde el banquillo.

"Cómo es posible que de fondo sea mucho mejor que yo. Todo esto (abre los brazos) está siendo mejor que yo" gritaba el murciano a su banquillo consciente de la superioridad de su rival y de que la situación empezaba a ser dramática para sus intereses.

Alcaraz no encontraba la solución durante el tercer set y, cuando Sinner rompió su saque en el cuarto, se vio más fuera del partido que nunca. Algo que no le había pasado en Roland Garros, donde a pesar de estar con tres bolas de partido en contra, confió en una posible remontada. En Wimbledon, ni el propio Carlos tenía mucha confianza en darle la vuelta.

"Estoy muy orgulloso"

"Creo que en el último año he pasado por diferentes situaciones y he aprendido de ellas. Ahora mismo estoy en una posición que ya he dicho varias veces: 'Bueno, simplemente acepto todo lo que me llega tal como viene'. Por ejemplo, acabo de perder una final de Grand Slam, pero estoy muy orgulloso de haber llegado a una final", comentó Alcaraz después del partido.

"Acabo de jugar una final de Grand Slam y trato de olvidar que la perdí. Se trata de que pude jugarla, y solo quiero aceptarlo'. Así que ahora mismo, como dije, no estoy nada mal. Simplemente estoy feliz. Sonrío porque en mi cabeza solo pensaba en jugar la final y estar agradecido por ello", remató el tenista, que deberá rehacerse de la derrota con el US Open más cerca de lo que parece.